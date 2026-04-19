Ya se distribuyen en Cuba los derivados del crudo donado por Rusia

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Gasolina, diésel, fuel oil y gas licuado, obtenidos del procesamiento de las 100 000 toneladas de crudo donadas por Rusia, ya están siendo distribuidas en el territorio nacional, lo que ha permitido comenzar a reducir las afectaciones al servicio eléctrico y aliviar el déficit de combustible en sectores críticos como la salud y la generación distribuida.

Así lo refirió Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), quien detalló que el procesamiento del crudo es un proceso continuo que dura entre 12 y 15 días, por lo que la producción y distribución son escalonadas.

“Cada día se certifica un nivel de producción que inmediatamente comienza su recorrido hacia los centros de consumo”.

Precisó que la totalidad de los derivados obtenidos permitirá cubrir alrededor de un tercio de la demanda nacional durante un mes. “No resuelve todo el problema energético, pero constituye un respiro importante en medio del cerco energético impuesto”.

Dijo que la planta, en la refinería Camilo Cienfuegos, está trabajando de manera estable: “las unidades de destilación atmosférica, fraccionamiento de gases y productoras de gasolina ya operan con normalidad”, afirmó.

Mecanismos de distribución

Mecanismos de distribución

Camiones: Cargarán combustible para todas las provincias, desde Cienfuegos hasta Guantánamo y en las provinciales Occidentales.

Ferrocarriles: Transportarán trenes con fueloil, diésel y gasolina hacia el occidente y el oriente del país.

Buques: Llevarán combustible a la región oriental y a la Isla de la Juventud, garantizando la generación eléctrica en ese territorio.

Significó que, aunque las bases de almacenamiento estaban con niveles por debajo de lo habitual debido al desabastecimiento, pero de forma paulatina se irán recuperando a medida que el combustible se procese.

Puntualizó que los productos que se están obteniendo como el gas licuado, aunque no resuelva la demanda nacional, permitirá sostener los servicios vitales, así como el llenado de cilindros domésticos para la cocción de alimentos.

Para finalizar, el directivo de CUPET recordó que el bloqueo estadounidense, impide a los proveedores internacionales negociar libremente con Cuba, y reiteró la exigencia de que se levanten esas sanciones.

Beneficios inmediatos

Generación eléctrica: El diésel y el fuel oil permitirán alimentar las plantas de motores distribuidos en todo el país, reduciendo las afectaciones al servicio.

Transporte y economía: La disponibilidad de diésel y gasolina, aunque limitada, ayudará a mover la economía y el transporte de cargas y pasajeros.

Salud y educación: El gas licuado destinado a hospitales, escuelas y centros de internamiento garantiza servicios esenciales.

Cocción de alimentos: La distribución de cilindros de gas licuado aliviará la situación en los hogares cubanos.

Tomado de Cubadebate