Rememora pueblo cubano los 65 años de la victoria en Girón 

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Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República saluda hoy junto al pueblo, en Playa Girón, la histórica victoria asestada al imperialismo hace 65 años.

Ante el monumento existente en el Museo Memorial Playa Girón, con los nombres de los mártires de la epopeya, se colocaron ofrendas florales a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Díaz-Canel Bermúdez, y del pueblo de Cuba.

Aquel extraordinario triunfo constituye una declaración permanente de dignidad nacional, enfatizó hoy Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, durante el acto en Playa Girón por los 65 años de la victoria ante la invasión mercenaria.

Expresó: que 65 años han transcurrido desde que en estas mismas arenas mercenarios al servicio de la potencia más poderosa de la historia creyeran que podrían aplastar en cuestión de horas a la naciente Revolución.

En menos de 72 horas los invasores fueron derrotados, la victoria de playa Girón fue la síntesis perfecta de dos fuerzas indisolubles, un pueblo convertido en milicias y un líder con la visión de un gran estratega que supo encarnar la voluntad de lucha, resaltó Morales Ojeda.

El sentimiento colectivo de rechazo a las amenazas y defensa de nuestra soberanía se ha hecho patente de forma contundente en el llamamiento realizado por las organizaciones de la sociedad civil revolucionaria cubana, las cuales junto a la Asociación Cubana de Naciones Unidas han levantado su voz para que la solidaridad, el sentido de justicia y las razones de Cuba se multipliquen en todo el mundo, expuso.

Con el legado de los combatientes de Girón los convocamos desde hoy y durante los próximos días a plasmar sus firmas en apoyo a este llamado que constituirá una muestra contundente de respaldo en contra del genocidio que significa el bloqueo y el profundo deseo de nuestro pueblo de construir un futuro próspero y vivir en paz, afirmó.

Mi firma por la Patria, como se ha denominado este acto democrático, revolucionario y legítimo, es también un compromiso con los cubanos que cayeron en defensa de la independencia, la soberanía y el socialismo en estas mismas playas, aseguró el dirigente partidista.

Transcurrió el acto en torno al Museo Memorial Playa Girón, institución fundada hace 50 años y donde ante el monumento con los nombres de los mártires permanecieron ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Díaz-Canel Bermúdez, y del pueblo en general.

Participaron en el acto Salvador Valdés Mesa, vicepresidente cubano; Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del PCC en la provincia de Matanzas; Marieta Poey Zamora, Gobernadora del territorio; y otras autoridades políticas, gubernamentales, del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Como es tradicional en los tributos que se realizan en esta fecha en la Ciénaga de Zapata, en la representación del pueblo se encontraba Nemesia Rodríguez, mujer de raíces firmes que de niña sobrevivió a la invasión mercenaria financiada por Estados Unidos, y combatientes y milicianos de las provincias de Cienfuegos y Matanzas que participaron en la epopeya.

El joven Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Yadian Daniel Medina, resaltó que los invasores no contaron con la determinación del pueblo para defender su Revolución, que el pueblo se ha enfrentado a un bloqueo económico cruel, recrudecido, pero resiste y sabe quién es el verdadero responsable de sus dificultades y lo que perdería si renunciara a su proyecto socialista.

La sangre de cientos de hijos dignos de la Patria que llevaron a las nuevas generaciones los beneficios de la inmensa obra que es la Revolución, que ha crecido en asedio constante por el mismo enemigo que destruyó los zapaticos blancos de la niña Nemesia en la invasión a Playa Girón, expresó en representación de los cenagueros Elianis Martínez Pérez, joven maestra.

A menos de 72 horas de la invasión iniciada el día 17, el 19 de abril de 1961 fuerzas del Ejército Rebelde, la Policía Nacional Revolucionaria y las milicias populares derrotaron a los mercenarios que perpetraron la invasión orquestada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La victoria de Girón trasciende como epopeya donde se pusieron de manifiesto los valores del cubano, y cada año el pueblo honra a los caídos, ratifica su compromiso con la unidad como clave del éxito en las misiones, y en 2026 en este suelo de victoria se recogen las primeras rúbricas en respuesta al movimiento Mi firma por la Patria.

Tomado de Cubadebate