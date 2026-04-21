Emprenden acciones contra el vandalismo en Ferrocarriles Cienfuegos

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El área de la estación ferroviaria de la ciudad de Cienfuegos sufre daños a causa de actos vandálicos que impactan en los coches de pasajeros, vagones de cargas e instalaciones por lo que realizan acciones encaminadas a la eliminación de tales hechos.

Yulexis Moreno Manzur, director general de Ferrocarriles Cienfuegos, explicó que colocaron graffitis y jóvenes, que apenas tienen 15 años de edad, enfrentaron a algunos miembros del Cuerpo de Vigilancia.

El directivo puntualizó que el primer paso es un llamado a la familia desde la perspectiva de la unidad de todos los factores del barrio y el apoyo de las fuerzas del orden, con el objetivo de preservar la infraestructura empresarial y prevenir accidentes.