🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Emprenden acciones contra el vandalismo en Ferrocarriles Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Limitan transporte ferroviario de pasajeros en Cienfuegos
Compartir en

El área de la estación ferroviaria de la ciudad de Cienfuegos sufre daños a causa de actos vandálicos que impactan en los coches de pasajeros, vagones de cargas e instalaciones por lo que realizan acciones encaminadas a la eliminación de tales hechos.

Yulexis Moreno Manzur, director general de Ferrocarriles Cienfuegos, explicó que colocaron graffitis y jóvenes, que apenas tienen 15 años de edad, enfrentaron a algunos miembros del Cuerpo de Vigilancia.

El directivo puntualizó que el primer paso es un llamado a la familia desde la perspectiva de la unidad de todos los factores del barrio y el apoyo de las fuerzas del orden, con el objetivo de preservar la infraestructura empresarial y prevenir accidentes.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Impone cienfueguera récord panamericano juvenil en levantamiento de pesas

Impone cienfueguera récord panamericano juvenil en levantamiento de pesas

Amplio programa cultural en Cienfuegos para el verano

Convocan a talleres de verano desde el Conjunto Folklórico de Cienfuegos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *