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Recibe sucursal HAVANATUR CENTRO Cienfuegos la bandera vanguardia nacional 

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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Los trabajadores de la Sucursal Havanatur Centro Cienfuegos recibieron por primera vez la Bandera Colectivo Vanguardia Nacional, que otorga la Central de Trabajadores de Cuba como máximo reconocimiento a los resultados económicos y sindicales alcanzados en el último año.

Felicia de la Caridad Gómez Ojeda, directora de la institución enumeró, además, como logros en la etapa haber sido receptivos y patrocinadores de la Segunda Feria Internacional Exposur 2025, la participación en Expo Caribe y la organización de otros eventos con alianzas estratégicas que permiten calidad y eficiencia en todos sus servicios.

Indira Alonso González, miembro del Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba en Cienfuegos y Alexander Santana Fernández, secretario general del Buró del Sindicato de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo en el territorio, entregaron el estandarte a su homólogo Omar Montero Negrín, quien en nombre del colectivo dio a conocer los compromisos para mantener la condición de líder en la promoción y comercialización del destino sureño.

La Sucursal Havanatur Centro incluye como lo indica su nombre, las instituciones de las provincias centrales del país, Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus y agrupa a 40 trabajadores responsabilizados con la venta y exportación de servicios, la asistencia y representación de los visitantes extranjeros y nacionales en esos destinos.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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