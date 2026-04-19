Ganan analistas aguadenses emulación provincial por el 17 de mayo

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Campesinos y cooperativistas del municipio de Aguada de Pasajeros, resultaron los ganadores de la emulación provincial cienfueguera por el 17 de Mayo en el aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Por varios años consecutivos los anapistas de esa localidad mantienen una posición a la vanguardia por el buen funcionamiento de sus 13 cooperativas, 4 de producción agropecuarias dedicadas a la caña de azúcar y 9 de créditos y servicios de cultivos varios, ganaderas y arroceras, como renglón fundamental.

Yasmín Jiménez Álvarez, presidenta de la ANAP en el territorio sureño dijo a la Radio que atendiendo a los resultados de las evaluaciones sistemáticas por esferas de trabajo, los miembros de Buró Provincial de la organización determinaron además, otorgar la categoría Destacado a los municipios Rodas y Cumanayagua.

En próximos días la dirección nacional de la ANAP también determinará la emulación a nivel de país como saludo al 17 de mayo, Día del Campesino, para otorgar la sede de las actividades centrales por la efeméride, en la que los cienfuegueros tienen muchas expectativas por los resultados en los diferentes indicadores.

Los campesinos sureños están responsabilizados con un gran porcentaje de la producción de alimentos para el auto abastecimiento y programa de soberanía alimentaria del territorio y aportan de manera gratuita producciones a centros asistenciales de la Salud y Educación, además de acudir con ventas a la población en placitas y ferias agropecuarias, aún cuando están afectados por las consecuencias del bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos.