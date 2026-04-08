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Cienfuegos / Sociedad

Abogan en Cienfuegos por inclusión e igualdad de personas con Trastorno del Espectro Autista

Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)por Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)
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En el contexto de la jornada por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, en Cienfuegos celebraron la víspera una gala cultural, con la participación de niños y adolescentes con esa condición y sus familiares.

Durante el encuentro, con sede el Centro Cultural Cubanísimo de Artex, los asistentes reafirmaron el compromiso con el desarrollo de acciones que promuevan la inclusión e igualdad de oportunidades para quienes presentan Trastorno del Espectro Autista.

A la actividad acudieron autoridades políticas y gubernamentales del territorio, junto a trabajadores de la escuela de autismo Vilma Espín Guillois y otros miembros de la Asociación Cubana para Personas con Discapacidad Intelectual.

Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)

Estudiante de Periodismo en la Universidad Central Marta Abreu. Colabora con la programación deportiva y espacios informativos de de Radio Ciudad del Mar.

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