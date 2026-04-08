Abogan en Cienfuegos por inclusión e igualdad de personas con Trastorno del Espectro Autista

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En el contexto de la jornada por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, en Cienfuegos celebraron la víspera una gala cultural, con la participación de niños y adolescentes con esa condición y sus familiares.

Durante el encuentro, con sede el Centro Cultural Cubanísimo de Artex, los asistentes reafirmaron el compromiso con el desarrollo de acciones que promuevan la inclusión e igualdad de oportunidades para quienes presentan Trastorno del Espectro Autista.

A la actividad acudieron autoridades políticas y gubernamentales del territorio, junto a trabajadores de la escuela de autismo Vilma Espín Guillois y otros miembros de la Asociación Cubana para Personas con Discapacidad Intelectual.