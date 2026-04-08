🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Economía

Retoman horario habitual sucursales cienfuegueras de Banco Popular de Ahorro

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Compartir en

Desde este miércoles ocho de abril las sucursales del Banco Popular de Ahorro de la provincia retomaron el horario habitual de atención a los públicos, por lo que extienden el servicio a la sesión vespertina con todas las prestaciones.

Una publicación en el sitio oficial de Facebook de la Dirección Provincial de BPA refiere que de lunes a viernes abrirán de ocho y treinta de la mañana hasta las tres pasado meridiano y los sábados hasta las once antes meridiano.
Asimismo, la nota agrega que el reajuste se hará vigente en todas las sucursales, áreas de negocio y cajas de ahorro del territorio sureño, lo que constituye beneficio para los clientes del sector bancario.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Reconocimiento-paterno-filial

🎧 El Triángulo de la confianza: Reconocimiento paterno filial

Adolfo Medina Luis: innovar siempre a favor de la Salud

Adolfo Medina Luis: innovar siempre a favor de la Salud

La formación de pregrado de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos durante el 2024

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *