Retoman horario habitual sucursales cienfuegueras de Banco Popular de Ahorro

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Desde este miércoles ocho de abril las sucursales del Banco Popular de Ahorro de la provincia retomaron el horario habitual de atención a los públicos, por lo que extienden el servicio a la sesión vespertina con todas las prestaciones.

Una publicación en el sitio oficial de Facebook de la Dirección Provincial de BPA refiere que de lunes a viernes abrirán de ocho y treinta de la mañana hasta las tres pasado meridiano y los sábados hasta las once antes meridiano.

Asimismo, la nota agrega que el reajuste se hará vigente en todas las sucursales, áreas de negocio y cajas de ahorro del territorio sureño, lo que constituye beneficio para los clientes del sector bancario.