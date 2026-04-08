Alerta Bandec sobre nueva ola de estafas digitales mediante WhatsApp

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El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Matanzas emitió a través de redes sociales una alerta a la población sobre el incremento de estafas digitales que utilizan la plataforma de mensajería WhatsApp como principal vector de ataque

vulnerabilidades) y bloquea al propietario legítimo para que este no pueda alertar a sus contactos.

El cebo en el estado: Una vez controlada la cuenta, el estafador publica un estado visible para todos los contactos con un mensaje tentador: «Necesito hacer una transferencia urgente. Doy efectivo en mano al 1×1. Interesados al privado».

Explotación de la confianza: Los contactos de la víctima ven el estado y, al reconocer a su amigo o familiar, bajan la guardia. Confían en que la oferta es legítima.

Simulación y huida: El estafador entabla conversaciones amables y convincentes. Acuerda montos y proporciona una tarjeta bancaria para recibir la transferencia. Una vez que el contacto de confianza realiza la transferencia bancaria, el estafador bloquea a la víctima secundaria y desaparece con el dinero.

Claves para no caer en las redes del cibercrimen

Especialistas de Bandec insisten en que la principal barrera de defensa es la desconfianza racional y la verificación externa.

La regla de oro: Verifique siempre por una vía alternativa. Si recibe una solicitud de dinero o una oferta sospechosa de un contacto, no responda solo por WhatsApp. Realice una llamada telefónica normal a través de la red de Cubacel (marcación directa) o, mejor aún, exija una videollamada inmediata por la propia aplicación para comprobar que está hablando con la persona real y no con un suplantador.

Las excusas sobre «micrófono dañado» o «mala conexión» son un indicador claro de fraude.

Escepticismo financiero: Desconfíe por sistema de cualquier oferta de cambio de moneda «1×1» o «por debajo de la tasa» que se ofrezca exclusivamente por redes sociales. Estas transacciones informales carecen de respaldo legal y son el caldo de cultivo perfecto para estafas.

Procedimiento en caso de ser víctima

Si lamentablemente ha sido víctima de alguna de estas modalidades delictivas, Bandec Matanzas recomienda seguir el siguiente protocolo de actuación:

Acopio de Evidencias: Realice capturas de pantalla de absolutamente todo: la conversación completa, el número de teléfono del estafador, el código solicitado, el comprobante de la transferencia bancaria y el perfil falso. Esta documentación es crucial para la investigación.

Bloqueo Financiero: Si proporcionó datos de sus tarjetas magnéticas (número, fecha de vencimiento o código CVV), proceda de inmediato a cancelarlas a través de los canales oficiales de su banco (Telebanca o sucursal).

Denuncia formal: Acuda a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) más cercana para interponer la denuncia correspondiente. Aporte todas las pruebas digitales recopiladas.

Gestión Bancaria: Diríjase a su sucursal bancaria con el número de la denuncia policial para reportar formalmente la transacción fraudulenta y recibir orientación sobre los pasos legales a seguir en el ámbito financiero.

Tomado del Periódico Granma