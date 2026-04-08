Informan sobre hallazgo de embarcación en Moa, Holguín

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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214, inciso c) del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 «De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre» de la República de Cuba, la Capitanía del Puerto de Moa informa sobre el hallazgo ocurrido el día 9 de enero de 2026 de una embarcación tipo Cayac biplaza en la entrada del Puerto de Moa, municipio de Moa, provincia de Holguín.

Entre las características del medio se destacan: material del casco plástico, color azul, eslora 4.02 metros, manga 1.00 metro, puntal 0.30 metro. Como otro dato identificativo, posee en la aleta de la banda de babor el nombre TRIBE.

Las personas naturales o jurídicas con derechos sobre el bien hallado, interesadas en ejercerlos, deberán acudir a la Capitanía del Puerto de Moa, con domicilio legal sita en carretera del Puerto S/N municipio Moa, provincia Holguín, en un término que no exceda los treinta (30) días naturales, contados a partir de la publicación de esta nota, para lo cual deben presentar la documentación que legalmente acredite la propiedad o posesión del bien encontrado.

Dirección de Tropas Guardafronteras

Ministerio del Interior

Tomado de Cubadebate