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La Cátedra del Adulto Mayor, en Cienfuegos, potencia el desarrollo de proyectos extensionistas sobre la base de las artes, la naturaleza y la actividad física y socializan su quehacer desde esta plataforma de articulación para el bienestar

La Máster en Ciencias, Elizabeth Gradaille Ramas, quien preside el trabajo universitario con el adulto mayor en la provincia, aseveró que combinan el área académica con otros proyectos esenciales para la vida y sellan así el carácter intersectorial de la Cátedra.

Incluso, a propuesta de cursillistas continuantes, que egresaron y hacen de la Cátedra un estilo de vida, realizan trabajos de manualidades, Inteligencia Artificial, protección del Medio Ambiente, plantas ornamentales, estudio de la obra de José Martí, entre muchas otras, puntualizó.

La experta resaltó la integración de estudiantes de las universidades de Ciencias Médicas y Carlos Rafael Rodríguez con varios grupos de quienes peinan canas y hoy exhiben resultados satisfactorios con la exposición de pasarelas, dramatizaciones y otros proyectos sociales.

La Cátedra del Adulto Mayor de Cienfuegos comenzó el presente periodo lectivo, en octubre del pasado año, con cinco nuevas aulas en el municipio cienfueguero de Lajas, y en la actualidad suman 50 grupos en todo el territorio sureño.