🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Desarrollan proyectos extensionistas integrantes de la Cátedra del Adulto Mayor en Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Desarrollan proyectos extensionistas integrantes de la Cátedra del Adulto Mayor en Cienfuegos
Compartir en

La Cátedra del Adulto Mayor, en Cienfuegos, potencia el desarrollo de proyectos extensionistas sobre la base de las artes, la naturaleza y la actividad física y socializan su quehacer  desde esta plataforma de articulación para el bienestar

La Máster en Ciencias, Elizabeth Gradaille Ramas, quien preside el trabajo universitario con el adulto mayor en la provincia, aseveró que combinan el área académica con otros proyectos esenciales para la vida y sellan así el carácter intersectorial de la Cátedra.

Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de Cienfuegos siempre ejemplares junto a las Mariposas de Cienfuegos y al diseñador Dianko Menendez Orfila
Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de Cienfuegos siempre ejemplares junto a las Mariposas de Cienfuegos y al diseñador Dianko Menendez Orfila. (Foto: Elizabeth Gradaille Ramas)
Incluso, a  propuesta de cursillistas continuantes, que egresaron y hacen de la Cátedra un estilo de vida, realizan trabajos de manualidades, Inteligencia Artificial, protección del Medio Ambiente, plantas ornamentales, estudio de la obra de José Martí, entre muchas otras, puntualizó.

La experta resaltó la integración de estudiantes de las universidades de Ciencias Médicas y Carlos Rafael Rodríguez con varios grupos de quienes peinan canas y hoy exhiben resultados satisfactorios con la exposición de pasarelas, dramatizaciones y otros proyectos sociales.

La Cátedra del Adulto Mayor de Cienfuegos comenzó el presente periodo lectivo, en octubre del pasado año, con cinco nuevas aulas en el municipio cienfueguero de Lajas, y en la actualidad suman 50 grupos en todo el territorio sureño.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Entregan premios de Locución en jornada por aniversario 38 de fundada la UNEAC cienfueguera

Aconteció en Cienfuegos evento provincial de Sociedades Científicas

🎧 Aconteció en Cienfuegos evento provincial de Sociedades Científicas

Amplio programa cultural en Cienfuegos para el verano

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *