Presidente cubano lideró jornada agrícola en Artemisa

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Al amanecer del domingo, horas después de celebrar en toda Cuba los aniversarios 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 65 de la Organización de Pioneros José Martí, en tierras artemiseñas se realizó una jornada de trabajo voluntario dedicada a la producción de alimentos.

En el surco y bajo el sol, estuvo el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con cubanos de diferentes generaciones que frente a la adversidad y las complejidades de la situación económica, apuestan por el impulso de las labores agrícolas para lograr la imprescindible soberanía alimentaria.

Junto a militantes del Partido Comunista y la Unión de Jóvenes Comunistas, el Primer Secretario y Roberto Morales Ojeda se sumaron, desde el municipio Bauta a la jornada que en todo el país se dedicó al trabajo voluntario en la producción de alimentos y la construcción de parques solares fotovoltaicos.

En la actividad, se entregaron carnés de la UJC a 18 jóvenes, de la ciencia, del sector no estatal y otros, así como a estudiantes.