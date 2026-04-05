🎧 Con palabra propia: El buque petrolero ruso y nuevos billetes en Cuba

La llegada del petrolero ruso y la circulación nuevos billetes de alta denominación motivan el debate en la emisión del cuatro de abril de Con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →