🎧 Escúchenos en audio real

audio / Economía

🎧 Con palabra propia: El buque petrolero ruso y nuevos billetes en Cuba

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Compartir en

La llegada del petrolero ruso y la circulación nuevos billetes de alta denominación motivan el debate en la emisión del cuatro de abril de Con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

Sostiene Raúl encuentro con Primer Ministro de Belarús

Instalan en Cienfuegos nuevas frecuencias para la navegación en Internet

Instalan en Cienfuegos nuevas frecuencias para la navegación en Internet

Las semillas importadas de papas con destino al polo productivo de Horquita, en la provincia de Cienfuegos, aparecen plantadas en 400 hectáreas y las faenas culminaron el pasado 5 de enero. 

Concluyó la siembra de papas en Horquita

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *