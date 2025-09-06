Llegó Presidente cubano a Laos

Según informó la Presidencia en la red social X, el mandatario cubano fue recibido por autoridades de ese país del Sudeste Asiático y estudiantes que lo esperaban en la terminal aérea en representación de un pueblo que siente gran afecto por Cuba.

En Laos, tercera escala de su actual gira por Asia, el jefe de Estado cubano desarrollará una intensa agenda de trabajo que dará continuidad a los intercambios con el compañero Thongloun Sisoulith, secretario general del Partido Popular Revolucionario Lao.

El mandatario cubano visita la República Democrática Popular Lao tras completar su agenda de trabajo en la República Socialista de Vietnam y la República Popular China.

Acompañan al Presidente, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC; Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; Ydael Pérez Brito, ministro de Agricultura; Mayda Mauri Pérez, presidenta del Grupo Empresarial Biocubafarma, y otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.