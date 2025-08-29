🎧 Escúchenos en audio real

Abanderan equipo de béisbol de Cienfuegos para la Serie Nacional 64

Raúl Francisco Cotarelopor Raúl Francisco Cotarelo
El equipo de Cienfuegos que participará en la Serie Nacional de Béisbol 64, quedó abanderado este viernes en el parque José Martí de la Perla del Sur.

Cómo es costumbre los 40 peloteros y el cuerpo de dirección firmaron el código de ética que regirá en el certamen y el lanzador Raikol Suárez dio lectura al compromiso de los atletas.

Erisbel Arruebarruena de regreso a la manada y capitán de conjunto recibió la bandera que portarán durante la competencia de manos de Armando Carranza Valladares, primer secretario del comité provincial del partido en la provincia y Rolando Rajadel Alzuri, vicegobernador de Cienfuegos.

Los elefantes inician el próximo 2 de septiembre frente a Industriales en el Latinoamericano dónde efectuarán cinco encuentros, luego viajarán hasta el 26 de julio de Artemisa y desde el 9 enfrentar a ese conjunto también en una subserie de cinco choques.

El momento fue propicio además para darle la bienvenida a los 15 atletas cienfuegueros que participaron en los II Juegos Panamericanos Junior, Asunción 2025.

