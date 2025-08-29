Primer Ministro cubano recorre Matanzas 

Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Primer Ministro de la República, visita este viernes la provincia de Matanzas para chequear procesos vinculados a la industria, los servicios y la atención social.

Indagó sobre el progreso en la creación de cuatro tanques que tributarán a la recuperación de capacidades de almacenamiento en la Base de Supertanqueros local; específicamente en el área del tanque 49-1 se interesó en las dinámicas de trabajo y elogió la labor del personal chino que muestra capacidad y profesionalidad en la construcción.

Se prevé que también este viernes el primer ministro cubano visite otras entidades de relevancia cardinal en la zona industrial de Matanzas, y espacios de reciente inauguración creados en la ciudad para la atención a personas en situación de vulnerabilidad.