Garantizan servicios de salud en zona rural de Cienfuegos

(Autor: Yordany Monzón Fernández )

El policlínico docente Francisco del Sol Díaz, en zona rural del municipio de Palmira en la provincia de Cienfuegos, mantiene el funcionamiento de sus servicios básicos sanitarios, en medio de la compleja situación energética que enfrenta Cuba debido al bloqueo del gobierno norteamericano.

La instalación médica está ubicada en la localidad de San Fernando de Camarones, alejada unos siete kilómetros de la principal carretera del término municipal, y atiende a más de cinco mil 700 habitantes.

Yosvely Abrantes Vilches, director de esa institución, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que las entidades sanitarias de este territorio reestructuraron su funcionamiento de acuerdo con las indicaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), con el objetivo de contribuir al ahorro y el reordenamiento.

Detalló que los consultorios del médico y la enfermera de la familia brindan la atención a la población en los horarios habituales, acción que garantiza la prevención temprana de enfermedades, casos de cuidados especiales o remisión, y la asistencia médica a los asentamientos rurales de Manaquitas, Paso del Medio y Ojo de Agua.

Informó que mantienen la vitalidad de los servicios del policlínico, también con la respuesta prioritaria a los casos con necesidad de atención especializada de urgencia, para lo cual activan los protocolos médicos a fin de salvaguardar la vida del paciente, sobre todo ante posibles afectaciones del fluido eléctrico.

Abrantes Vilches hizo referencia a la entrega de las muestras vectoriales y del laboratorio clínico a las entidades municipales de salud una vez por semana, dónde se realizan los respectivos análisis, para detectar patologías o focos de mosquitos en la zona.

Explicó que a pesar del recrudecimiento del bloqueo yanqui la entidad de salud prevé mantener sus indicadores de excelencia en el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), que acumula más de 10 años sin mortalidad materno-infantil, y mantener la condición de colectivo moral por su tolerancia cero ante las ilegalidades y la corrupción.

En el caso de la atención al adulto mayor se continúa el funcionamiento de la casa de abuelos y los servicios alimentarios y recreativos que esta brinda, como medida para garantizar el bienestar a los más longevos de las familias, en una comunidad que posee un envejecimiento poblacional del 20 por ciento.

El especialista dio a conocer que se realizan controles semanales por parte del grupo básico de trabajo a los consultorios, casa de abuelos, sala de rehabilitación, así como el monitoreo de los pacientes con ingreso interdomiciliario, para asegurar el funcionamiento efectivo del sistema sanitario.