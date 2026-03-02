🎧 Triángulo de la confianza: Medidas en sucursales de Bandec en Cienfuegos en la actual contingencia energética

Anay Terry Tejeda, comunicadora institucional del Banco de Crédito y Comercio en Cienfuegos, intercambia con los oyentes del Triángulo de la confianza acerca de las medidas en las sucursales de esa red bancaria para enfrentar la actual situación energética.
