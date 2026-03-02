🎧 Escúchenos en audio real

audio / Cienfuegos

🎧 Triángulo de la confianza: Medidas en sucursales de Bandec en Cienfuegos en la actual contingencia energética

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Anay Terry Tejeda, comunicadora institucional del Banco de Crédito y Comercio en Cienfuegos, intercambia con los oyentes del Triángulo de la confianza acerca de las medidas en las sucursales de esa red bancaria para enfrentar la actual situación energética.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

