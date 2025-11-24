Revitalizarán proyecciones de cine móvil en las montañas de Cienfuegos

Compartir en

A partir del próximo 25 de noviembre, el cine móvil ocupará la atención de los residentes en la zona montañosa de Cienfuegos, pues será revitalizada esa opción recreativa con el esfuerzo del Instituto cubano de arte e industria cinematográficos.

Esa será la novedad entre las propuestas del Festival de cine en la montaña que acontecerá hasta el día 30, dijo Miguel Sarduy, Director del Centro provincial de cine.

El diseño de la programación para el cine móvil contó con el sondeo de los promotores culturales para conocer los gustos de los distintos grupos etarios, funcionará cuatro días en el municipio cabecera y una semana en cada territorio rural.

El regreso del cine móvil a la provincia de Cienfuegos será otra manera de realzar la importancia del séptimo arte para cultivar el espíritu, enfatizó Miguel Sarduy.

Reporta Daimany Blanco, presidente del Consejo Provincial de laa Artes Escénicas