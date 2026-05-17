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(Foto: Frank Losa)

La provincia de Cienfuegos acoge este domingo el Acto Nacional por el Día del Campesino y entre quienes han contribuido a este reconocimiento encontramos a Soilemy Villalobos Domínguez, propietaria de la finca La Panchita, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios Dionisio San Román, ubicada en la capital sureña.

«Para nosotros los campesinos el mayor reconocimiento de todo el campesinado de Cienfuegos que pueda recibir porque es donde se reconoce la fuerza, la constancia de nuestro trabajo agrícola y que se reconoce que sí se está trabajando en las tierras de Cienfuegos», expresa la joven campesina.

Junto a su esposo Reinaldo Tomás Bernal Rosel, impulsa la agroecología y se distingue por su participación en proyectos sociales del Consejo Popular de Junco Sur.

“Hoy la finca La Panchita está donando al Sistema de Atención a la Familia de Junco Sur, a los casos vulnerables. Estamos enfocados en estas tareas y en espera de la aprobación de un proyecto de desarrollo local para tener un impacto social en nuestro municipio de Cienfuegos”, explicó Villalobos Domínguez.

Paradigmas en la agroecología

La finca ostenta el sello de finca agroecológica, con producciones libres de químicos. “Todas nuestras producciones son agroecológicas, libres totalmente de fertilizantes químicos. Usamos preferiblemente el estiércol animal y practicamos la lombricultura como abono foliar. Lo que llevamos a la mesa son productos sanos, sin químicos, que no perjudican la salud”, afirma.

Villalobos aborda las prácticas que aplican: “Después de un periodo de descomposición de 7 a 10 días al sol, la lluvia y el sereno, usamos el estiércol animal directamente en la planta. Eso es lo que se quiere: que el consumidor reciba un producto sano”.

«Practicamos las prácticas agroecológicas de la hombricultura tanto como abono foliar como como el abono del estiércol animal directamente a la planta después que haya pasado un periodo de tiempo de 7 a 10 días de descomposición al sol, al sereno, la lluvia y demás», añade la también profesora de la de la sede Conrado Benítez, de laUniversidad Carlos Rafael Rodríguez, de Cienfuegos.