🎧 Dos destacados campesinos cienfuegueros comparten con los oyentes de Triángulo de la confianza

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Dos destacados campesinos cienfuegueros: Soilemy Villalobos Domíngue,productora de la finca La Panchita, y Felipe Pérez Otero, al frente de la finca San José, ambos de la Cooperadtiva de Créditos y Servicios»Dionisio San Román», del municipio de Cienfuegos, participan en el Triángulo de la confianza en emisión que reconoce la obtención por Cienfuegos de la sede del acto nacional por el Día del Campesino.