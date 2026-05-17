🎧 Dos destacados campesinos cienfuegueros comparten con los oyentes de Triángulo de la confianza

Dos destacados campesinos cienfuegueros: Soilemy Villalobos Domíngue,productora de la finca La Panchita, y Felipe Pérez Otero, al frente de la finca San José, ambos de la Cooperadtiva de Créditos y Servicios»Dionisio San Román», del municipio de Cienfuegos, participan en el Triángulo de la confianza en emisión que reconoce la obtención por Cienfuegos de la sede del acto nacional por el Día del Campesino.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →