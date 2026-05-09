Continúa el protagonismo de cienfuegueros en IV Liga Élite del béisbol cubano

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A punto de culminar las segundas subseries en la cuarta edición de la Liga Élite del Béisbol cubano, los cienfuegueros en su mayoría muestran loables resultados.

En un inicio fueron tres los representantes del centro sur de la isla, el jardinero Félix Rodríguez con Industriales, el lanzador zurdo Islay Sotolongo integrante de Las Tunas y el jugador de cuadro Luis Vicente Mateo con Holguin. Hace pocas horas se incluyeron en la nómina de los huracanes de Mayabeque los pitchers derechos Alexander Vargas y Kevin Hernández.

En el caso del perlasueño ya obtuvo este sábado su primera victoria en rol de relevo, no sin antes pasar un susto. Kevin, entró en la octava entrada con el choque favorable a su equipo 7×5, y pese a permitir un indiscutible pudo dominar la entrada.

La situación se le complicó en el noveno al iniciar Harold Vázquez con sencillo y luego de un out, otro santiaguero le aguó la fiesta, Carlos Monier despachó la pelota más allá de las cercas por el jardín izquierdo para empatar el partido.

Pero los huracanes hicieron sentir sus vientos con fuerza para dejar al campo a los artemiseños con doble de Denis Laza y corredores primera y segunda, aunque con una sola bastó para colocar el pizarrón 8×7 y así llegar la segunda victoria de los dirigidos por Osmel Cordero.

En Matanzas, los holguineros luego de ser barridos en la primera subserie frente a Las Tunas se han desquitado en la segunda ante Matanzas, con éxitos en sus tres presentaciones, la última por la vía rápida en 7 capítulos, 19 carreras por 4.

Una vez más Luis Vicente Mateo fue figura clave en el barraje ofensivo. El crucense conectó de 5-4, con dos anotadas, un doble, un cuadrangular y 5 remolques. Junto a Yasiel González que sacó del parque dos pelotas y trajo para la goma a siete compañeros fueron los más destacados.

Por último en el éxito de Industriales 8×6 frente a Las Tunas en el balcón del oriente cubano, Félix Rodríguez situado como sexto bate conectó de 4-2, con par de anotadas y un doble.

Luego de estos resultados existe un cuádruple empate en la cima de la tabla de posiciones Industriales, Holguín, Las Tunas y Matanzas tienen 4-3, Artemisa 3-4 y Mayabeque 2-5. Este domingo culminan las subseries que iniciaron el pasado jueves.