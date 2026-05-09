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Protagonizan federadas cienfuegueras feria por el día de las madres

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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La Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Cienfuegos auspició este jueves, en el boulevard sureño, una feria como regalo a las madres, quienes celebran su día el próximo domingo.

Féminas que impulsan la creación, los emprendimientos, el trabajo por cuenta propia y amantes del arte, convocadas por su organización, trajeron muestras de su quehacer y comercializaron obras a quienes buscaban un regalo para la ocasión; mientras otras expusieron sus habilidades.

Sobresalieron entre sus exhibiciones y expendios las cultivadoras de plantas ornamentales; las integrantes de las Cátedras del Adulto Mayor de la universidad cienfueguera, la Nelson Mandela, las Meliponicultoras y las del Proyecto Mariposa.

En nombre del Secretariado Provincial de la FMC, Ana Ibis Gómez Hernández, secretaria general en Cienfuegos, envió un mensaje de felicitación a todas las madres, mujeres de amor, fuerza y entrega, que hacen de cada día un acto de esperanza y construcción de un mundo mejor.

La feria, denominda «Por las sonrisas de nuestras Madres», cumplió su objetivo principal de reconocer y halagar el rol de las mujeres cienfuegueras que ganan la admiración y el cariño de sus hijos, vecinos y familiares, y aún en tiempos difíciles se crecen sin perder amabilidad y dulzura.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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