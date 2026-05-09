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Analizan datos relacionados con los divorcios en Cuba

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
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La Oficina Nacional de Estadística e Información publica en su canal de WhatsApp datos relacionados con el comportamiento de la divorcialidad en Cuba y analiza en retrospectiva el periodo comprendido entre 2014 y 2024.

La información oficial refiere que en 2024 concedieron más de 21 100 divorcios, y la cifra representa 543 separaciones matrimoniales más que en el año precedente. De ellos, 102 fueron entre cónyuges del mismo sexo (53 entre hombres y 49 entre mujeres).

Del período abordado, el año con más divorcios fue 2015 (33 174), seguido por 2014 (32 934) y 2019 (32 909). Los años con menos divorcios fueron 2021 (18 242), 2023 (20 570) y 2024 (21 113).

Como dato curioso te contamos que desde 1975 el año con más divorcios fue 1992 (64 938).

 

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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