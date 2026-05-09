Analizan datos relacionados con los divorcios en Cuba

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La Oficina Nacional de Estadística e Información publica en su canal de WhatsApp datos relacionados con el comportamiento de la divorcialidad en Cuba y analiza en retrospectiva el periodo comprendido entre 2014 y 2024.

La información oficial refiere que en 2024 concedieron más de 21 100 divorcios, y la cifra representa 543 separaciones matrimoniales más que en el año precedente. De ellos, 102 fueron entre cónyuges del mismo sexo (53 entre hombres y 49 entre mujeres).

Del período abordado, el año con más divorcios fue 2015 (33 174), seguido por 2014 (32 934) y 2019 (32 909). Los años con menos divorcios fueron 2021 (18 242), 2023 (20 570) y 2024 (21 113).

Como dato curioso te contamos que desde 1975 el año con más divorcios fue 1992 (64 938).