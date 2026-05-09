Cienfuegos / Culturales

Convocan al Campeonato de payasos en Cienfuegos 

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
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Convocado por el Consejo provincial de Artes escénicas, el segundo Campeonato de Payasos denominado Temporada de la risa a carcajada limpia, acontecerá en la ciudad de Cienfuegos del 8 al 12 de julio.

Daimany Blanco, presidente de las artes escénicas, dijo que podrán participar los cultores del género clown de Cuba o de otras naciones en las modalidades de actuaciones individuales o colectivas con dos números, uno cada día de competencia y en caso de resultar ganador, en la gala de clausura.

Insistió en que, el jurado evaluará creatividad, humor limpio e impacto en el público; la inscripción cerrará el próximo 30 de junio y solo será aceptado el dossier artístico y los datos del concursante.

Las direcciones de correo aescenicas@azurina.cult.cu y daimanyblanco79@gmail.com recepcionarán los envíos; igualmente, a través de WhatsApp por los números 52152639 y 53375980.

 

Luzdeibys González Forcades

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