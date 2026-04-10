Celebran aniversario 65 de los círculos infantiles en Cienfuegos 

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En una fiesta de risas y colores devino la celebración del aniversario 65 de la creación de los Círculos Infantiles, en la institución educativa La Edad de Oro, del consejo popular de Pueblo Griffo, en el municipio de Cienfuegos.

La jornada estuvo marcada por el homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro, impulsor de estos centros, y a Vilma Espín, defensora incansable de los derechos de la mujer y la infancia; así como por el reconocimiento a quienes cada día en ese espacio asumen la responsabilidad de la educación de la primera infancia.

Junto a las demostraciones del aprendizaje de los infantes que exhibieron trajes típicos y alegóricos a la obra de José Martí, educadoras, directivos y padres compartieron experiencias que evidencian el impacto positivo de estas instituciones en la educación temprana y la gratitud por el cuidado y enseñanza que reciben los pequeños.

Durante el acto, Tamara Molinés Veloz, miembro del Secretariado Municipal de la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos, auspiciadora de la actividad, resaltó la importancia histórica de los Círculos Infantiles como garantía de igualdad y apoyo a las familias trabajadoras y en la formación de valores en las nuevas generaciones.

Similares encuentros tuvieron lugar en los más de 40 círculos existentes en la provincia de Cienfuegos, en casitas infantiles y otros espacios del Programa Educa a tu Hijo que se extiende a 68 consejos populares, según afirmó a la Radio, Yudeisy Poma Medina, jefa del nivel educativo en el territorio sureño.