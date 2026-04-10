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Cienfuegos / Historia

Rememoran integrantes del Batallón femenino participación en sucesos de Girón 

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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Integrantes del Batallón Femenino de las Milicias Nacionales Revolucionarias en Cienfuegos, quienes siendo apenas adolescentes cumplieron importantes misiones durante la agresión mercenaria por Playa Girón rememoraron los hechos, víspera al aniversario 65 de ese histórico suceso.

Durante el reconocimiento de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y el Instituto de Amistad con los Pueblos en el territorio, las otroras jovencitas recordaron los días de la gesta que devino primera gran derrota del imperialismo en América Latina y la regalaron con emoción a los presentes, entre otros alumnos de la primaria José Antonio Saco y del preuniversitario Eduardo García Delgado.

María del Carmen Ferrer Castañedo, conocida por Camucha, en nombre de las que siguen siendo ejemplo para las cienfuegueras comenzó narrando sobre las huelgas estudiantiles y la organización de los jóvenes rebeldes, de la Federación de Mujeres Cubanas y al precisar sobre Girón le cambió su voz por la emoción.

A los recuerdos de Carmucha se unió con sus vivencias Livia López Fuentes, otra integrante del Batallón , para referir el quehacer de las que cuando el ataque a playa Girón vinieron de distintos lugares, de manera voluntaria y se incorporaron al Batallón, movilizadas por muchos días, a pesar de los prejuicios de la época y el impedimento de los padres.

En el intercambio, encabezado por Roberto Carles Albanés, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y Eugenio Mayón Pérez, máximo dirigente del ICAP, asistieron además miembros del Movimiento de Solidaridad Checo con Cuba; combatientes del Batallón 339, primeros en enfrentar a los invasores en las arenas de Playa Girón y representantes de organizaciones del territorio.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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