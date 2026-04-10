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Reanudan en Cienfuegos recepción de giros internacionales

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
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El sitio oficial de Correos Cienfuegos, en Facebook, publicó que retomaron el envío de giros internacionales con destino a Cuba desde España, Chile, Uruguay, República Dominicana, Colombia, Perú, Panamá y Yibuti.

El comunicado aclara que para los envíos de valores superiores a los veinte dólares, deberá depositarse el dinero en una tarjeta respaldada en moneda nacional y para igual cantidad aceptarán los pagos en efectivos.

Correos de Cuba en Cienfuegos precisa en su nota informativa que el valor en efectivo del giro es el de la tasa de cambio flotante, dispuesta por el banco en el día de la imposición, y los clientes podrían recibir diariamente hasta mil euros o USD.

También recuerdan que el cobro es personal e intransferible, y para hacerlos el destinatario del giro debe presentar su carnet de identidad, la clave secreta y el número del envío.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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