La locución en Cienfuegos: su historia y remembranzas, de la escritora y radialista Doris Amelia Era González, Premio Nacional de Radio 2006, es el título del texto, publicado por la Editorial En Vivo (Radio y Televisión), y dirigido –fundamentalmente- a los amantes de ese «importante medio de comunicación», caracterizado así por el Comandante Fidel Castro Ruz (1926-2016), líder histórico de la «Revolución de los Girasoles», al poético decir de la Heroína del Moncada y la Sierra, Haydee Santamaría Cuadrado (1923-1980).Desde una óptica eminentemente objetivo-subjetiva, y sustentado sobre la base de los hallazgos de una exhaustiva investigación bibliográfica y periodística, dicho volumen recrea la historia de la emisora provincial Radio Ciudad del Mar desde su salida al aire hasta la actualidad; con posterior4idad, la autora incorpora remembranzas (incluye sus experiencias y vivencias, relatadas con un estilo coloquial y de forma muy amena, como solo puede y sabe hacer una excelente profesional de la palabra hablada; tal parece que Doris Amelia vive, piensa, siente y sueña en cada jornada laboral en su querida «Perla del Sur».

De acuerdo con la también licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana y cubana por la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, «este [su] libro, además de ser una investigación sobre la historia de la locución en Cienfuegos, trata de recoger de manera testimonial, en forma de crónica, a veces con ciertas pinceladas humorísticas, mis vivencias durante alrededor de medio siglo en la emisora Radio Ciudad del Mar».

La laureada radialista es directora de programas radiales y autora de varios libros (algunos inéditos), mientras su bibliografía registra -entre otros títulos- La radio en Cienfuegos, rastreo histórico de la radio en la provincia desde su surgimiento en 1923 y Crónica de una emisora: Radio Ciudad del Mar.

La locución en Cienfuegos… es una obra que todo radialista sureño o amante del arte radiofónico debe revisitar para conocer la historia de la locución en la emisora provincial Radio Ciudad del Mar.