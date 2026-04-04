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Concluyó tanquero ruso Anatoly Kolodkin descarga en Matanzas

Agencia Cubana de Noticiaspor Agencia Cubana de Noticias
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 El tanquero ruso Anatoly Kolodkin zarpó este sábado de la bahía de Matanzas, tras completar en 96 horas el trasiego de 100 mil toneladas de crudo entregadas por la Federación de Rusia como gesto solidario, informó la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) en su perfil de la red social Facebook.

Las operaciones se realizaron de manera automatizada y sin contratiempos en el muelle de aguas profundas de la base de supertanqueros matancera, instalación con capacidad para recibir buques de hasta 180 mil toneladas de desplazamiento.

Autoridades portuarias de Cupet precisaron que continúan las operaciones de cabotaje para trasladar el energético hacia las refinerías nacionales, donde se procesará el petróleo de la línea Ural.

Estimaciones técnicas señalan que la refinación permitirá obtener alrededor de 292 mil toneladas de fuel para centrales térmicas, más de 255 mil barriles de diésel, 109 mil barriles de gasolina y cerca de un 10 por ciento de gas licuado del petróleo.

El Ministerio de Energía de la Federación de Rusia confirmó recientemente que se prepara otro envío de energéticos hacia Cuba.

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