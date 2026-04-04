Felicita UJC a pioneros y jóvenes en aniversario del 4 de Abril

(Foto: Roberto Suárez-ACN-)

El Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) transmitió este sábado un mensaje de felicitación a los pioneros y jóvenes cubanos en ocasión del aniversario de la fundación de la organización y de la Organización de Pioneros José Martí.

En el texto, divulgado hoy en el periódico Juventud Rebelde, se subraya que la celebración ocurre en un contexto de dificultades, marcado por el recrudecimiento del bloqueo, pero también por la firmeza y creatividad de las nuevas generaciones.

La UJC recordó que estas organizaciones nacieron junto a la Revolución para “cobijar la esperanza en forma de niño, adolescente y joven”, y destacó la responsabilidad de acompañar a quienes construyen el futuro del país.

El mensaje exhorta a estudiar y trabajar con amor, cultivar valores y asegurar para las próximas generaciones el privilegio de vivir en un país justo, libre y soberano.

Asimismo, resalta que el centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz (1926-2016) constituye un desafío y compromiso para la juventud cubana.

“¡Felicidades, pioneros y jóvenes! ¡Qué viva Cuba! ¡Qué viva la Revolución!”, concluye la nota del Buró Nacional de la UJC.