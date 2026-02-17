🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Celebró filial martiana su aniversario 29 en Cienfuegos

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
Celebró filial martiana su aniversario 29 en Cienfuegos
Compartir en

La filial provincial de la Sociedad Cultural José Martí celebró el aniversario 29 en Cienfuegos.

Lucía Ramírez Arias, su presidenta, expresó satisfacción por el tiempo dedicado a estudiar, divulgar y consolidar la obra literaria del Héroe Nacional de Cuba desde la constitución de la sede por Armando Hart Dávalos.

En el acto de celebración, las afiliadas Paula Lourdes Sosa Domínguez, Marta Moya González y Bertalina Martínez Domínguez, de los consejos martianos de los municipios de Abreus y Cumanayagua recibieron reconocimientos por su destacada labor con los estudiantes de varias enseñanzas, en centros de trabajo y en las comunidades rurales.

La presidenta dijo que este lunes comenzó la Jornada 30 aniversario de la filial martiana en Cienfuegos, que concluirá en febrero del próximo año con variados encuentros diseñados para los jóvenes.

Luzdeibys González Forcades

Ver todas las entradas de Luzdeibys González Forcades →

Puede que también te guste

Ganan Alficsa y GEOCUBA Premio de la Provincia de Cienfuegos a la Calidad

Cultura-versus-economia

Celebra Cienfuegos variado programa artístico en Jornada de la Cultura Cubana

el realizador de sonidos Vicente Vargas Bouza, resultó Artista de Mérito

Analizan retos y proyecciones de la Radio cienfueguera

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *