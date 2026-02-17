Comenzó pago a jubilados en bancos cienfuegueros

Compartir en

Este martes 17 de febrero comenzó el pago a jubilados en Cienfuegos, según informaron especialistas del sector bancario a través de los sitios oficiales de las redes sociales de las entidades de esa esfera.

Desde el Banco de Crédito y Comercio y el Popular de Ahorro enfatizan en el cumplimiento de las medidas tradicionales para facilitar el proceso y en las prioridades otorgadas a los beneficiados durante las primeras horas de la mañana en todas las sucursales bancarias.

Asimismo, los jubilados que cobren mediante la tarjeta magnética estarán favorecidos en las colas de los cajeros automáticos, donde también contarán con la asesoría de profesionales del ramo, para hacer operaciones expeditas y seguras.