Suma policlínico de Lajas nuevo servicio a la población

Los pobladores del municipio de Santa Isabel de las Lajas recibirán los beneficios del equipo instalado en el policlínico Enrique Barnet para realizar electrocardiogramas sin necesidad de remisión al Hospital provincial Gustavo Aldereguía.

Trascendió en el perfil institucional de Salud en ese municipio de la provincia de Cienfuegos que resultaba un anhelo de médicos y pacientes para agilizar diagnósticos en casos de emergencias o seguimientos clínicos.

Sobresalen comentarios de los lajeros con agradecimientos por la llegada del equipo y con el compromiso de los profesionales del sector para mantener la calidad en los cuidados del corazón.

Aunque existen limitaciones en el sector de Salud Pública debido al bloqueo del gobierno de Estados Unidos, en Cienfuegos sortean dificultades para ponderar la calidad de vida en las comunidades.