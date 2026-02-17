🎧 Escúchenos en audio real

Estimulan en Cienfuegos movimientos de productores de avanzada

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y el Ministerio de la Agricultura en la provincia de Cienfuegos, aplican alternativas para lograr revitalizar el Movimiento de Productores de Avanzada, ante las adversidades de la crisis económica que agravan la entrega de alimentos con destino a la población.

Orelvis Acosta Durán, miembro del Buró Provincial de la ANAP, dijo a la Radio que reorganizan la actividad en la que durante el último año decreció la incorporación de productores destacados; comparten experiencias entre campesinos de fincas colindantes y capacitaciones por áreas sobre prácticas agroecológicas y uso óptimo de la tierra, sin el empleo de fertilizantes.

Afirmó el dirigente anapista que también distribuyen los escasos recursos entre los campesinos que logran los mejores rendimientos para estimular así una mejor atención a los cultivos, intercalar producciones, aplicar la ciencia y la técnica y cumplir con las entregas contratadas y la atención a instituciones.

La ANAP en el territorio sureño cuenta con Movimientos de Vanguardia Políticos Productivos en la ganadería, los cultivos varios, la plantación de arroz, café y en la apicultora, pero su funcionamiento se ha visto debilitado ante la carencia total de insumos y recursos disponibles.

