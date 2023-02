Califican de exitoso quinto Festival del Monólogo Latinoamericano y Premio Terry 2023

Este domingo concluyó en Cienfuegos la quinta edición del Festival del Monólogo Latinoamericano y Premio Terry 2023, que ocupó diferentes espacios teatrales de la ciudad y ofreció al público variadas y novedosas propuestas de Uruguay, Brasil, Costa Rica, México, Puerto Rico y Cuba.

La noche inició con los lauros de las instituciones y las organizaciones locales; la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) premió a Andy Gamboa de Costa Rica, con la obra «Memorias de Pichón», por lo minimalista y funcional de los elementos de la puesta en escena, por la sólida capacidad interpretativa, por el adecuado uso de la contención emotiva y por el tránsito orgánico a la caracterización sin delatar las herramientas técnicas del actor.

Esta compañía independiente también mereció el reconocimiento del Consejo Provincial de Casas de Cultura y el Premio de Actuación Masculina, por la presencia escénica, el dominio de los recursos vocales y corporales que permiten reconstruir el personaje de su biografía personal, honestidad, capacidad para comunicarse con los públicos apelando a la memoria familiar y su particularidad para restringir emociones y sensaciones, con herramientas más contemporáneas del teatro.

El más laureado de la noche expresó su agradecimiento a los organizadores del Festival y al público por responder como lo hicieron a su obra. «Aún no me creo tanta dicha, pero logré el objetivo de todo artista: conectar con el público y a pesar de ser un monólogo, nunca me sentí solo en el escenario».

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) premió a Teatro La Rosa de Cuba con «Aquiles frente al espejo», por la impecable teatralidad de la puesta en escena, por el dominio corporal y vocal, y «por la verdad con la que nos enseñó cada uno de sus talones».

Maité Lozano, actriz española, profesora de interpretación, directora, dramaturga y productora teatral, además presidenta del jurado del Festival, reconoció la osadía y la eficacia de los organizadores del evento, que convocó a artistas y a numerosos espectadores en su mayoría jóvenes.

El Tribunal reconoció al actor José Antonio Alonso de Teatro del Caballero por la calidad de su desempeño actoral en una puesta en escena que reivindica la rica herencia del teatro cubano, devenida homenaje a los maestros, y concedió mención al joven cubano Dorian Díaz Vega de teatro La Rosa.

El premio de Dramaturgia Teatral fue otorgado a Intermedios Producciones con la obra «Casi Dahiana», por la coherencia narrativa, la solidez, la escritura dramática y la efectiva contrucción del personaje.

El premio de Actuación Femenina fue para las actrices de Brasil y de Uruguay, Ana Cristina Cola y Leonor Chavarría, por la capacidad de comunicarse con los públicos a través de la honestidad y por la singularidad de sus poéticas teatrales.

El premio de puesta en escena lo mereció Roxana Pineda de teatro La Rosa, por la obra «Aquiles frente al espejo», por la composición escénica, la elección del tema de la Grecia Antigua, con resonancia en la Cuba contemporánea, y el diálogo inter generacional.

Miembros del Jurado catalogaron al V Festival de Monólogo Latinoamericano y Premio Terry 2023 como una auténtica fiesta para teatristas, gestores y espectadores.

Marylin Garbey Oquendo, teatróloga y jefa del departamento de Danzología de la Universidad de las Artes expresó que constituye la primera ocasión que asiste al evento, lo hace como Jurado y le sorprendió, sobre todo, la fidelidad del público y la afluencia de jóvenes a los espacios dedicados al Festival, además del tratamiento y excelente acogida por el público de temas como la violencia doméstica».

Por su parte, Miguel Abreu, actor, director escénico, fundador y director general de la Compañía Ludi Teatro desde 2014, tercer miembro del Jurado, refirió la calidad tradicional del evento del Monólogo que organiza el Teatro «Tomás Terry» de Cienfuegos y en esta ocasión fue medida la pertinencia de los temas en estos tiempos, por qué se hace un monólogo y los recursos teatrales, así como los sistemas de comunicación utilizados, elementos de evaluación imprescindibles.

La noche terminó con la siempre maravillosa interpretación de la cantante cubana Ivette Cepeda, homenaje también a los 133 años del Coliseo cienfueguero, este 12 de febrero.