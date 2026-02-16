Solidaridad desde EEUU: Paneles solares para Cuba

Compartir en

La campaña de donaciones Let Cuba Live en Estados Unidos se propone enviar paneles solares para mantener los hospitales funcionando y salvar vidas en la isla en medio hoy del bloqueo reforzado por el presidente Donald Trump.

La campaña, un esfuerzo de colaboración en el que participa la organización The People’s Forum, con sede en Nueva York, busca un alivio urgente la situación creada tras la orden ejecutiva de Trump del pasado 29 de enero, que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y para enfrentarla decidió un bloqueo a la entrada de petróleo.

“El bloqueo de combustible de Trump intenta paralizar a Cuba”, dijo The People’s Forum en un mensaje publicano en X.

“No dejen que se salgan con la suya. Ayúdennos a enviar paneles solares para mantener los hospitales en funcionamiento y salvar vidas. ¡Trump no puede bloquear el sol! ¡Que Cuba viva!”, subrayó.

El mandatario republicano amenazó con coercitivos aranceles a los países que directa o indirectamente desafiaran la medida y vendieran el combustible a la nación caribeña. Una acción que tiene carácter extraterritorial y que endurece el cerco unilateral impuesto a Cuba hace más de 60 años.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su viaje a la Conferencia de Seguridad Munich, Alemania, ratificó la retórica hostil hacia Cuba en entrevistas concedidas a medios de prensa, a los que dijo, entre otras cosas que el “régimen cubano” no tiene una política económica real y que no sabe cómo mejorar la vida cotidiana de su pueblo.

A lo que algunos usuarios de X respondieron: “Es un poco difícil tener una política económica cuando la pequeña Cuba está viviendo una vida sancionada por el imperio estadounidense” o “Más de 60 años de sanciones estadounidenses, y todavía pretenden que la economía cubana colapsó ‘por sí sola”.

Esta semana, la congresista Ilhan Omar, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denunció el cruel y despótico bloqueo petrolero contra Cuba de la administración Trump.

«El bloqueo petrolero de Estados Unidos a Cuba es cruel y despótico», escribió la representante demócrata por Minnesota en X al afirmar que «se trata de una guerra económica diseñada para asfixiar a una isla, donde civiles inocentes pagarán con sus vidas para forzar un cambio de régimen».

«Debemos levantar el bloqueo AHORA», exigió Omar, una de las voces del ala más progresista del Partido Demócrata dentro del Congreso de Estados Unidos.

Su posteo en la red social el jueves lo acompañó con un artículo publicado en The Wall Street Journal sobre la situación en Cuba a raíz de la orden de Trump.

Otro pronunciamiento en el Capitolio, fue el de Jim McGovern, miembro de Alto Rango del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, quien introdujo un nuevo proyecto de ley para levantar el bloqueo contra Cuba.

La HR 7521, Ley de Comercio entre Estados Unidos y Cuba, derogaría o enmendaría varias leyes codificadas durante décadas que restringen el comercio, el intercambio, las telecomunicaciones y los viajes con Cuba, señaló.

Un proyecto de ley similar, S. 136, fue presentado en el Senado de Estados Unidos por los legisladores demócratas de Oregón Ron Wyden y Jeff Merkley.

Advirtió, además, que este cerco económico «no solo es absurdamente ineficaz, sino que es contraproducente y perjudica precisamente a (…) la gente común y sus familias a quienes se les niegan alimentos, medicinas y productos básicos».

El 3 de febrero de 1962 el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, estampó su firma decretando el bloqueo contra Cuba. Cuatro días después de emitida esa orden, se hizo oficial la ilegal e inhumana política de Washington que perdura como el cerco unilateral más largo de la historia contra un país.