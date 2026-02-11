🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Salud

🎧Triángulo de la confianza: Aseguramiento de servicios de salud en Cienfuegos en medio de la actual situación energética

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
La Mujer en la Salud
La doctora Eyleen Palmero, directora de gestión sanitaria en la Dirección General de Salud, y el doctor Alejandro Abrahantes, funcionario del Sistema Integrado de Urgencias Médicas, participan en el Triángulo de la confianza para informar sobre las medidas adoptadas en el sector para asegurar servicios vitales.

Aspira ECOING 12 de Cienfuegos a premio nacional de calidad 

