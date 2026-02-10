Aprueban declaratoria de Patrimonio local para Sociedades y casas templos de Palmira

Compartir en

Por acuerdo de la Asamblea municipal del Poder popular en Palmira, las tres sociedades religiosas y dos de las casas templo recibieron la declaratoria de Patrimonio local en el contexto de la Jornada de la cultura en esa localidad.

San Roque, Santa Bárbara y El Cristo en su condición de sociedades; San Lázaro y San Antonio como casas templo destacan en el territorio por conservar tradiciones centenarias y contribuir con la defensa de la identidad nacional.

María Caridad Abreu Ruiz, especialista del Museo municipal de Palmira, afirmó que “constituyó un anhelo de mucho tiempo; luego de entregar los expedientes y conocer la noticia, corresponde mantener ese mérito y aspirar a otro momento similar con categoría nacional o quién sabe.

Este 12 de febrero, Palmira, en la provincia de Cienfuegos, celebrará su aniversario 184 y los pobladores aprecian la importancia de proteger la historia de Cuba “por el bien de las generaciones actuales, el homenaje a quienes ya no están y el legado a los más jóvenes”.

En la ceremonia participaron las autoridades políticas y gubernamentales, del sector de la Cultura y varios de los cultores de las costumbres de las sociedades reconocidas.