Trabaja Turismo en Cienfuegos para mantener su vitalidad

Creatividad y resistencia con mejores empeños, es la respuesta de los trabajadores del sector del Turismo en la provincia de Cienfuegos, ante las medidas del gobierno de los Estados Unidos que arrecia restricciones y carencias para los cubanos, en todas las esferas de la vida.

Según declaraciones de Yuri Quevedo Pupo, delegado del sector en el territorio sureño, mantendrán la vitalidad en las instalaciones hoteleras y extra hoteleras mediante un proceso de compactación como establece el Ministerio.

Se compactan hotel La Unión y Palacio Azul dentro del complejo hotelero Jagua; Islazul Pasacaballos se compactan con Punta la Cueva y Yaguanabo, y Faro Luna con Rancho Luna. Esos hoteles realizarán actividades de mantenimiento en función de mejoras de las instalaciones en medio de la campaña que existe del bloqueo energético.

Afirmó Quevedo Pupo que continuarán con la habitualidad la sucursal Palmares y Campismo, y que todos los trabajadores contarán con garantía salarial, reubicados en los complejos hoteleros pertinentes.