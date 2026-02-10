🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Avanza sistema renovable de energía en sector energético cienfueguero

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Compartir en

La estrategia contemplada en la provincia para enfrentar las máximas restricciones impuestas para la importación de combustibles fósiles mantiene el plan de inversiones que proyecta el crecimiento del sistema de las fuentes renovables de energía.

Rance Felipe Sosa, director de la Empresa Eléctrica, en Cienfuegos, especificó en que  continúa la obra para la  sincronización de los siete inversores de “Pepe Rivas” y aseguran el parque de cinco Megawatt con dos de acumulación, en Juraguá.

Asimismo, prevén montar100 sistemas de dos kilos a clientes residenciales y a un grupo de empresas y organismos vitales para el desarrollo de la economía en el territorio sureño, según constató el dirigente.

Dentro del plan que comenzó a implementarse el pasado lunes 8 de febrero, destaca el hecho de abrir (desconectar) todos los interruptores en los centros estatales desde los viernes hasta el lunes a las cinco de la mañana, ahondó el funcionario.

Felipe Sosa puntualizó que tomarán nuevas medidas de ahorro en circuitos de hospitales que involucren a los actores económicos para reducciones en el consumo y queda vigente la coordinación con la Empresa de Acueducto en pos del servicio de agua.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Mantiene la provincia favorable situación epidemiológica

La cultura, espada y escudo de la nación

📹 La cultura, espada y escudo de la nación

Delfinario de Cienfuegos, un espacio para disfrutar en familia este verano

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *