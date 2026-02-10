Lamenta Cuba el fallecimiento de Alden Knigth

Compartir en

El reconocido actor Alden Knigth, entre los rostros más significativos de la escena en Cuba, falleció este martes a la edad de 89 años, con una inmensa obra que será siempre el reflejo de su pasión por el arte, su público y su tierra.

Impregnó su talento en el cine, la radio, el teatro y la televisión cubanos, siendo recordado con gran cariño por su participación en la serie En silencio ha tenido que ser y las películas El otro Cristóbal (1963), Una mujer, un hombre, una ciudad (1978); y Lejos de África (1996), entre otras.

El público también disfrutó sus recientes apariciones en la pantalla gracias a la conducción de un espacio dentro del programa Entre tú y yo, muy popular entre la audiencia del país.

Reconocido con el Premio Nacional de Televisión, fundó el grupo teatral Tacya e incursionó en el teatro musical, donde escribió su primera canción titulada Amor en Trinidad, una faceta poco conocida de su carrera, según un artículo publicado en la web de la emisora Radio Rebelde.

El texto destaca sus giras artísticas por países como España, Alemania, Francia, Bélgica, México, Nicaragua, Jamaica, Venezuela y Angola.

Desde que se conoció la noticia, varios medios de prensa y personalidades cubanas han manifestado su pesar por la partida del artista, que lega una inmensa obra a su tierra y a las nuevas generaciones de intérpretes.

Falleció el gran actor Alden Knigth, un artista relevante, un hombre íntegro y generoso, un patriota, un revolucionario, escribió en su página en Facebook el intelectual y presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto.

Lleguen mis condolencias a familiares y amigos y a todo nuestro pueblo, que tanto lo admiraba y quería. Descansa en paz, hermano, concluyó en su mensaje.

Hoy se convirtió en luz uno de los artistas del teatro, el cine y la televisión más queridos y admirados por el pueblo cubano, quien visualizó a un sector de la población racializada de Cuba durante la segunda mitad del siglo XX y principios del actual, destaca otra publicación en esa red social.

Con la partida de Alden Knigth, el pueblo de Cuba pierde a un artista completo, recordado por “sus gestos atinados, su sonrisa expresiva y la pasión vital que emanó siempre de su voz”.