Canciller cubano sostiene conversaciones con su homólogo de Irán

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo este lunes conversaciones con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, para intercambiar opiniones sobre los últimos hechos acontecidos por la agresión militar de Estados Unidos e Israel.

Asimismo, reafirmó la urgencia de redoblar los esfuerzos internacionales para detener la agresión, instando al Consejo de Seguridad y a la Asamblea de la ONU a cumplir sus responsabilidades de restablecer y mantener la paz y seguridad del mundo.

