🎧 Triángulo de la confianza: Centenario del conjunto de sones Los Naranjos

A la celebración de los cien años de la fundación del conjunto de sones Los Naranjos, el próximo tres de abril, dedica el Triángulo de la confianza la emisión del nueve de marzo. Bartolomé Abreu Thompson «Pelencho», director de Los Naranjos, y Juan Andrés Castiñeira, historiador de la agrupación, son los invitados al programa.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →