🎧 Triángulo de la confianza: Centenario del conjunto de sones Los Naranjos

A la celebración de los cien años de la fundación del conjunto de sones Los Naranjos, el próximo tres de abril, dedica el Triángulo de la confianza la emisión del nueve de marzo. Bartolomé Abreu Thompson «Pelencho», director de Los Naranjos, y Juan Andrés Castiñeira, historiador de la agrupación, son los invitados al programa.