🎧 Triángulo de la confianza: Cienfuegos rumbo a la celebración de su 207 cumpleaños

Sede de Oficina del Conservador de la ciudad de Cienfuegos.
Próximo a la celebración el venidero 22 de abril del aniversario 207 de la fundación de la otrora colonia Fernandina de Jagua, el Triángulo de la confianza invita a Roxana Labaiuro, directora de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, para conocer acerca del programa de actividades por esa efeméride.

