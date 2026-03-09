🎧 Triángulo de la confianza: Cienfuegos rumbo a la celebración de su 207 cumpleaños

Compartir en

Próximo a la celebración el venidero 22 de abril del aniversario 207 de la fundación de la otrora colonia Fernandina de Jagua, el Triángulo de la confianza invita a Roxana Labaiuro, directora de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, para conocer acerca del programa de actividades por esa efeméride.