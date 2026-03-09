🎧 Triángulo de la confianza: Cienfuegos rumbo a la celebración de su 207 cumpleaños

Próximo a la celebración el venidero 22 de abril del aniversario 207 de la fundación de la otrora colonia Fernandina de Jagua, el Triángulo de la confianza invita a Roxana Labaiuro, directora de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, para conocer acerca del programa de actividades por esa efeméride.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →