🎧 Triángulo de la confianza: Incremento parcial de pensiones en Cienfuegos

Jorge Rodríguez, director provincial de Trabajo y Seguridad Social, y Diana Gener Pérez, jefa del departamento provincial de Seguridad Social en Cienfuegos, son los invitados del Triángulo de la confianza, para compartir con los oyentes y esclarecer dudas sobre el incremento parcial de pensiones a jubilados, establecido en la Resolución 14/2025, aprobada por el Ministerio de Finanzas y Precios, de conjunto con la Dirección de Seguridad Social y el Banco Nacional de Cuba.