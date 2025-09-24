Celebran aniversario treinta del Movimiento Innovador de Etecsa en Cienfuegos

Compartir en

Más de una treintena de ponencias relacionadas con Tecnologías de la Información y Ciberseguridad, Soluciones Técnicas y Transporte fueron presentadas en el fórum de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, a propósito de las tres décadas del movimiento innovador en esa entidad.

Yusnel Díaz Fernández, jefe del Grupo de Comunicación y Marketing de la División Territorial de Etecsa, explicó que sobresalieron trabajos sobre el mejoramiento del entorno virtual del equipo de ciberseguridad, la implementación de una nueva configuración de red, la recuperación de impresoras, la confección de argollas criollas para labores de planta exterior y la reconexión de alarmas.

Otras soluciones innovadoras como la sustitución del sistema hidroneumático del embrague del camión Renault, la fabricación de tubería de agua motor DW8 y la construcción de una bomba para esa propia pieza de una camioneta Gazelle, también resultaron relevantes.

Díaz Fernández significó que el quehacer innovador resulta trascendental en la empresa, pues los trabajos presentados ahorran divisa al país y mejoran los servicios de la telefonía, fruto del incentivo y la creatividad de los telecomunicadores cienfuegueros.