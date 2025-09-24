Expresan solidaridad con Venezuela en la Refinería de Cienfuegos 

Compartir en

Los trabajadores de la Refinería de Cienfuegos acudieron, este miércoles, a un matutino de solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela, en un gesto de apoyo incondicional.

En la cita recordaron momentos importantes relacionados con la presencia del Comandante Hugo Chávez en la industria, en octubre del 2007, cuando bajo un torrencial aguacero llegó para ultimar detalles de la cercana puesta en marcha.

Al matutino de solidaridad acudieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, y prevalecieron las expresiones de repudio ante las recientes provocaciones y maniobras injerencistas del gobierno de los Estados Unidos.

Al finalizar la cita patriótica los trabajadores de la refinería de Cienfuegos firmaron un libro de solidaridad, acción que simboliza el respaldo inquebrantable del pueblo cubano hacia Venezuela.