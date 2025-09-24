Constata Díaz-Canel recuperación de producciones agropecuarias en Artemisa

Compartir en

Bajo la premisa de que en tiempos difíciles, se pueden producir alimentos, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió este miércoles importantes objetivos económicos de la provincia de Artemisa, donde constató de primera mano los avances en la producción agropecuaria.

La agenda del mandatario inició en las fértiles tierras de Alquízar, donde visitó la Unidad Empresarial de Base “Granja Urbana”, de la Empresa Agropecuaria Alquízar.

De acuerdo con la explicación ofrecida por Wiliam González Hidalgo, director de la UEB, las seis hectáreas que fueron prácticamente devastadas un año atrás, por el paso del huracán Rafael, hoy muestran una recuperación consolidada de diferentes variedades de plátano.

Posteriormente, la comitiva llegó hasta la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) “Pedro Rodríguez Santana”. En pleno surco, su presidente Eliades Barnet, dialogó con el Jefe de Estado sobre aciertos, preocupaciones, logros y dificultades.

Barnet estuvo acompañado por los hermanos Wilfredo y Julián Valle Rodríguez, quienes con entrega y compromiso trabajan las 23 hectáreas de la finca, dedicadas principalmente al cultivo de plátano.

En tiempos complejos, reconoció Díaz-Canel, ustedes han logrado muchas cosas y han demostrado que la clave para obtener resultados está en trabajar.

Muy cerca de allí, en la CCS “Álvaro Reynoso”, el dignatario intercambió luego con su presidente, Ricardo Lazo, y el experimentado campesino Cándido Manuel Cabaña. Diez hectáreas fueron arrasadas en la zona por el huracán, y a poco menos de un año de su paso ya lograron recuperar el plátano y han diversificado la producción con malanga, yuca y ajo.

“La razón de ser del campesino siempre ha sido trabajar y producir”, afirmó Cándido al Presidente. Y así lo ha demostrado el empeño de los productores de estas tierras, responsabilizados, además de garantizar el alimento de su población, junto a Mayabeque, con suministrar la mayor parte de los productos agropecuarios que demanda la capital.

Cómo extender estas buenas experiencias a todos los productores del territorio, fue la interrogante del mandatario, quien insistió en la importancia de diversificar producciones y así estar mejor preparados para hacer frente a las afectaciones climatológicas.

El recorrido del Primer Secretario del Comité Central del Partido, quien estuvo acompañado durante la jornada por el miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, así como por las principales autoridades del Partido y el Gobierno de la provincia, continuó avanzada la mañana en el municipio de Güira de Melena.

En la Empresa Filial de Tabaco Torcido “El Habanero”, el Jefe de Estado pudo apreciar cómo el colectivo laboral se esfuerza, a pesar de la situación electroenergética y otras limitaciones materiales, para cumplir con sus planes productivos, en un sector de importancia estratégica para el país.

Además, Díaz-Canel visitó las fincas “Santa Ana” y “El Naranjo”, donde mostró interés por aspectos clave como los salarios de los campesinos, la situación de los insumos, los mecanismos de comercialización y la implementación de productos agroecológicos de producción nacional.

Lo hecho por tantos y buenos productores a lo largo del país, como en los lugares visitados este miércoles en Artemisa, demuestra que aun en las circunstancias más complejas, la clave para la recuperación y la producción de alimentos reside en la tenacidad y el compromiso de los productores, cuyo esfuerzo es pilar fundamental para impulsar un sector estratégico y asegurar el abastecimiento local.

Tomado de Cubadebate