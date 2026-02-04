Refuerzan cuidados en Instituciones de salud de larga estadía 

Compartir en

El hogar de ancianos, el hospital psiquiátrico, el Centro Médico Psicopedagógico y otras instituciones de larga estadía en la provincia refuerzan las medidas de protección para la temporada invernal, informó la Doctora Mileysi Águila Rodríguez, Jefa de la Sección Provincial de Adulto Mayor y Asistencia Social.

Precisó que, durante estas jornadas, han recibido un apoyo intersectorial importante, con donaciones para fortalecer la alimentación y el arropamiento de los pacientes.

Ante los pronósticos de bajas temperaturas, “todas las instituciones mantienen el protocolo establecido para la hipotermia, con personal médico y de enfermería entrenado y con los recursos necesarios para la atención de urgencia de los pacientes y su traslado por el SIUM, en caso de ser necesario.

Águila Rodríguez también comentó sobre la vigilancia permanente de la temperatura corporal y de los signos vitales, con pase de visita médico diario para garantizar el diagnóstico precoz de posibles enfermedades respiratorias u otros problemas de salud.