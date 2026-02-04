Ocurrieron en Cienfuegos durante el último año cuatro accidentes masivos de tránsito

Compartir en

Un total de cuatro accidentes de tránsito, calificados como masivos por sus consecuencias, número de víctimas y alto requerimiento de intervención por parte de organismos de respuesta, ocurrieron durante el último año en la provincia de Cienfuegos.

De esos, dos tuvieron lugar en enero de 2025, uno en noviembre y otro en diciembre y provocaron casi 10 fallecidos, más de 20 lesionados y múltiples pérdidas a la economía del territorio y el país.

Según afirmó a la Radio la Mayor Marta Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad Provincial de Tránsito, todos fueron provocados por violaciones de la Ley 109 del Código de Seguridad Vial sobre la movilidad de vehículos , con el ser humano como máximo responsable.

Explicó la directiva, que ya en el mismo inicio de este año, en los primeros días del mes de enero, vuelve Cienfuegos a registrar otro accidente con consecuencias masivas por lo que reiteran el llamado es a ser más responsables en la vía y respetar las leyes porque es éste un asunto que interesa a todos y en el que intervenimos unánimemente de una manera y otra.

Al concluir el año en la provincia de Cienfuegos habían ocurrido 234 accidentes de tránsito, con incrementos en cifras de colisiones, lesionados y fallecidos.